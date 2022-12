L'ex portiere dell'Inter Ivano Bordon, intervistato da Radio Punto Nuovo, ha parlato della ripresa del campionato di Serie A che vede in programma l'attesissima sfida tra Inter e Napoli: "Sicuramente rischia di essere l'ultima chiamata Scudetto per i nerazzurri, Se il Napoli dovesse vincere, per l'Inter diventerebbe durissima lottare per il titolo. Il campionato è lungo, ma una sconfitta sarebbe davvero deleteria e non aiuterebbe neanche le altre a tenersi vicino agli azzurri.