Mauro Balata, presidente della Lega B, nella sua intervista a Italpress propone un cambiamento circa la Coppa Italia alla luce dell'exploit delle cadette nei 32esimi della competizione: "Quest’anno abbiamo raddoppiato il numero di squadre che passano ai sedicesimi. Tra l’altro, anche quelle che non si sono qualificate, escono da partite combattutissime dove hanno sicuramente ben figurato. Questo significa che il livello tecnico-sportivo del nostro campionato è salito in maniera esponenziale. Cinque società di Serie A eliminate dalla nostre sono un dato certamente significativo. Mi piacerebbe che ci fosse finalmente un’apertura affinché si possano invertire i campi in Coppa Italia, giocando nel terreno della società sulla carta meno forte".