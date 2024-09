Il vice presidente della UEFA, Zibi Boniek, intervenuto a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, ha risposto sulle sensazioni sulla stagione calcistica iniziata poco più di un mese fa. "Le partite di Coppa non c’entrano niente con il campionato - ha detto a proposito dell''interferenza' delle Coppe sulla Serie A -, i professionisti non possano accusare stanchezza per colpa della Champions infatti le squadre europee come Manchester City o Real o PSG vincono lo stesso il campionato. Il Napoli quest’anno mi piace moltissimo perché mi piace Conte, lo conosco e so come lavora. Una griglia scudetto per me vede davanti Inter e Napoli, con la Juventus leggermente dietro perché deve ancora lavorare tanto. Però conclusioni dopo sei giornate è difficile, anche se la Juventus ancora non ha subito gol e questo è molto importante. Anche il Napoli ha una buona difesa, ma ha un centravanti che in Italia fa sempre la differenza, anche se come condizione atletica a volte fa fatica, perché adora la 'carbonara' (ride, ndr)".

Si gioca troppo?

"Il problema della stanchezza è semplicemente mentale, i calciatori non possono dire che in tre giorni non possono fare 12 km a partita. In tutta d’Europa si fa la vita del calciatore e soprattutto ci si deve allenare in maniera professionale. I club aumentano le partite perché devono pagare di più i calciatori, quindi aumentare i profitti".