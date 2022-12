Sette giorni dalla ripresa della Serie A: un suo pensiero? Ci sarà subito Inter-Napoli:

"Sono contentissimo che si riparta. Si riparte tutti da zero, inizia un altro campionato ma si ricomincia subito con uno scontro importante. Se il Napoli uscirà con i tre punti da Milano, darebbe un segnale decisivo alle rivali".

Ci crede nel matrimonio Leao-Milan? E su Inter-Skriniar?

"Il Milan sta facendo il massimo perché Leao è uno dei talenti più importanti del calcio europeo. Su Skriniar credo che l'Inter stia si facendo il massimo, perché è un ottimo difensore e in giro non ce ne sono troppi in giro. Il club fa bene a provare a rinnovare, se uno vuole rimanere rimane".