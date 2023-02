Ha parlato con Arnautovic? Quanto margine di crescita ha Raimondo?

"Ci sarà contro l'Inter, speriamo di averlo al meglio. Raimondo si è allenato molto bene, si è visto ieri con la Primavera. Non pensavo di utilizzarlo nelle altre occasioni, quindi per questo non lo convocavo, lui come Pyyhtia sono a disposizione per sabato".

Un aneddoto con Stankovic? Come stanno loro?

"Si loro arrivano da un buon momento... Deki è stato un grande compagno. Lo ammiro tantissimo, mi ha aiutato molto quando eravamo insieme a giocare a calcio, io ero più giovane, lui era all'Inter da tempo e mi ha aiutato ad inserirmi meglio nel gruppo".