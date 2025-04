Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, dopo aver fermato il Napoli sull'1-1 impedendo l'avvicinamento dei partenopei all'Inter in vetta alla classifica arriva ai microfoni di DAZN esprimendo la propria soddisfazione per questo punto col quale i felsinei avviano un mese alquanto intricato: "Sappiamo di avere un calendario difficile, dovendo affrontare le migliori. Ma iniziare con un pareggio e con questa reazione contro un Napoli che si giocherà la vittoria dello Scudetto fino alla fine ci fa ben sperare. Sarà questo l'atteggiamento che proporremo nelle prossime partite, cercando di sfruttare di più quest'inerzia che abbiamo quando riusciamo a prendere le partite in mano".