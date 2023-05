Certificata la promozione in Serie A dopo solo un anno, il CEO del Genoa Andres Blazquez parali ai microfoni de Il Secolo XIX facendo il punto della situazione sui giocatori in prestito. Tra questi, c'è anche Eddie Salcedo, arrivato a gennaio in prestito dall'Inter per il quale Blazquez apre ad una permanenza: "Non abbiamo ancora parlato né con l’Inter, né con il suo procuratore. Salcedo è felice di essere tornato e, quando ha giocato, ha fatto bene, ha il gol nella testa. La sua permanenza è una possibilità".