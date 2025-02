Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex calciatore Sasa Bjelanovic ha espresso il suo parere su Petar Sucic, talento della Dinamo Zagabria appena acquistato dall’Inter per la prossima stagione.

"È partito dalla Bosnia per poi ottenere il passaporto croato - ha esordito -. Lo ricordo dal 2022, quando giocava nella Primavera della Dinamo, ma non era tra i migliori talenti. Non è un predestinato, si è costruito la carriera con tanto lavoro e gavetta. Decisivo è stato l'incontro con Biscan, che aveva intuito il suo potenziale quando ancora la Dinamo non sapeva di avere un gioiello tra le mani", ha raccontato Bjelanovic.

L’ex attaccante ha poi sottolineato il valore di Sucic per il calcio croato: "Lui, così come altri giocatori, fa ben sperare per il futuro della nostra Nazionale. Non siamo una popolazione numerosa, ma abbiamo sempre prodotto grandi talenti. E quando Modric lascerà – anche se sembra non volerlo fare mai – forse riusciremo a trovare qualcuno in grado di raccogliere la sua eredità", ha concluso.