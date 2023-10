"Non ricordo quando ho cominciato a giocare a calcio, ma i miei genitori dicono che avevo 3-4 anni. La mia passione è rimasta intatta col tempo. Nel 2006 si sono giocati i Mondiali in Germania, il Paese dove sono cresciuto, e ho visto un paio di partite a Colonia: fu un qualcosa di straordinario per un bambino come me all'epoca. E' iniziato tutto lì". Così Yann Bisseck, difensore dell'Inter, nella puntata di 'New Brothers', in onda su DAZN.

Ti ricordi la tua prima partita?

"I miei genitori dicono che ero molto confuso, che ho iniziato a fare autogol. In un certo senso è una storia divertente".

Il tuo idolo da bambino?

"Probabilmente Henry, era un calciatore straordinario".

Il primo campo in cui hai giocato?

"Non era in buone condizioni, non c'era l'erba ma solo pietre. Sono queste le esperienza che ti rendono forte".

Il tuo primo ruolo?

"Attaccante, come quasi tutti i bambini. Col passare del tempo sono diventato sempre più alto e gli allenatori hanno iniziato a spostarmi in difesa".

Durante le partite, riesci a individuare i punti deboli dell'avversario?

"Di solito prima della partita, lo staff tecnico e i match analyst cercano di spiegarmi i punti deboli degli avversari. In campo, invece, i giocatori seguono l'istinto, alla fine conta chi ha la meglio in quel preciso momento".

La caratteristica più importante per un giocatore?

"Penso che dipenda dalla posizione in campo e da quello che ti chiede l'allenatore".

Che tipo di difensore sei?

"Un difensore moderno, mi piace avere la palla tra i piedi e giocarla. Mi piace andare in avanti e segnare, ma anche difendere. A volte un bell'intervento in scivolata in area è meglio che segnare un gol".

Cosa ti piace di più della vita da spogliatoio?

"Alle volte non sai se piace agli altri, ma qui all'Inter mi sono subito sentito a casa. Tutti mi hanno accolto bene ed è stato facile ambientarmi".

Conta di più il talento o la determinazione nel calcio?

"Probabilmente la seconda, perché conosco molti ragazzi di talento che non ce l'hanno fatta. Serve il giusto mix, ma il duro lavoro è importante".