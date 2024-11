Il difensore nerazzurro Yann Bisseck analizza così ai microfoni di Inter TV la vittoria ottenuta stasera vittoria contro il Lipsia: “Siamo felici, era una partita difficilissima, ma sappiamo cosa possiamo fare - ha esordito -. Siamo felici per i tre punti. Volevamo segnare più gol, ma qualche volta non funziona. Dovevamo difendere forte, abbiamo vinto 1-0 e alla fine siamo felici.

Abbiamo tanta fiducia in noi stessi, sappiamo che siamo molto forti in difesa e che in alcune partite bisogna difendere forte. Sappiamo che in altre partite bisogna segnare di più, ma ci lavoreremo. Sono veramente felice di essere qui e di giocare sempre di più, è bello avere la fiducia del mister e spero di giocare ancora di più”, ha concluso.