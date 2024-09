Il difensore nerazzurro Yann Bisseck analizza così a Inter TV il match pareggiato per 0-0 contro il Manchester City: “Non è facile contro una squadra come il City, io penso che abbiamo fatto quello che potevamo, il punto di stasera alla fine è giusto anche se potevamo vincere. Queste partite sono quelle che voglio giocare, sono molto felice che l’allenatore mi abbia dato la fiducia per farmi giocare stasera.

Se giochiamo contro squadre così forti è sempre per crescere, abbiamo fatto un’ottima gara e speriamo di ripeterci contro il Milan. Non è facile recuperare le energie in questa Champions con otto partite, non sarà semplice ma noi dobbiamo giocare e faremo il meglio possibile”.