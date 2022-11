A più di un mese dal derby di Milano, in programma il 5 febbraio, l'Inter comunica le modalità di vendita dei biglietti per il match, inizialmente solo online su inter.it/tickets. La prima fase prenderà il via alle ore 10.30 di mercoledì 23 novembre e riguarderà gli abbonati alla Serie A 22-23, i quali potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti.

Dalle 16:00 di venerdì 25 novembre la vendita sarà estesa anche ai Soci InterClub, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purchè tutti soci attivi alla stagione 2022-23.