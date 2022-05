Come vivrebbe Enrico Bertolino l'eventuale invasione rossonera di Milano in caso di vittoria dello Scudetto del Milan? Il cabarettista, intervistato da La Repubblica Milano, ha in tal senso le idee già chiare: "Ho due scelte: la prima è rinchiudermi nelle catacombe cristiane di San Siro assieme ai miei compagni di fede e a qualche tifoso della Samp, per poi dovermi fare il percorso stadio-casa intasato da cugini festeggianti. Trovarmeli vicino a casa mia non sarebbe piacevole. L’altra ipotesi è un lockdown autoimposto, asserragliarmi in casa qualche giorno e uscire camuffato solo per un caffè".