Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Beppe Bergomi ha parlato della discesa inesorabile del Napoli, che dopo gli ultimi risultati ha visto complicarsi pesantemente la rincorsa al campionato: "C'è da dire anche che il Napoli ha sfidato le due squadre più in forma del momento. Ci sono ancora delle chance per lottare al titolo? A cinque giornate dalla fine, il Napoli ha ancora qualche possibilità ma è difficile recuperare punti a Milan e Inter. Perdere uno scudetto per il rendimento al Maradona mi sembra qualcosa di assurdo conoscendo il calore e la grinta che ti trasmette la gente napoletana sugli spalti".