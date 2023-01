"L'anno scorso cosa dicevamo? L'Inter è andata in difficoltà in alcune partita e il Milan mai. Io sono convinto di una cosa: all'87' con la Roma, il Milan prende due gol e va in difficoltà. La mente guida tutto il resto. Non è normale che una squadra che ha costruito il successo sulla tenuta mentale si sgretoli così. A me ha sorpreso" ha detto Beppe Bergomi, ospite nel salotto di Sky Sport, dopo la vittoria dei nerazzurri di ieri, che hanno sollevato la settima Supercoppa consecutiva della loro storia, eguagliando proprio i cugini, battuti per 3-0 a Riad.