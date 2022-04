Intervenuto negli studi di ‘Sky Calcio Show’, Giuseppe Bergomi analizza così il momento vissuto dall’Inter: “Nelle partite dopo il derby la squadra cercava di sviluppare le stesse trame, ma non era in fiducia. Su tutti di Bastoni, che della linea difensiva è quello che sta facendo solo la fase difensiva ma non sta più creando la superiorità numerica, le giocate erano sempre ritardate e le avversarie prendevano coraggio. Se non sviluppi gioco da dietro, le punte dell’Inter non attaccano bene la profondità. Io ieri ho visto delle insufficienze a Correa e Dzeko, io invece continuo a pensare che insieme funzionano bene. Correa l'Inter non l'ha mai avuto ed è un attaccante diverso dagli altri. Chi entra dopo in una partita dove sei già in vantaggio è facilitato".