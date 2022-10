Presente come di consueto negli studi di ‘Sky Calcio Show’, Giuseppe Bergomi analizza così il momento dell’Inter: “Adesso Barella si diverte, basta vedere il sorriso che aveva dopo il gol. L’atteggiamento ora è quello giusto, lui si prendeva le critiche perché l’atteggiamento non era quello da calciatore di livello europeo, adesso invece lo è. Calhanoglu? Io mi fido molto di Riccardo Ferri che mi diceva che in allenamento era lui il giocatore con più temperamento, che andava a recuperare i palloni. Sta facendo bene, io ci penserei tanto prima di toglierlo da quel ruolo, almeno nelle ultime tre partite decisive dell’anno.

Su Lukaku: “Non è assolutamente al 100%, serve tempo, ma è una giocatore che porta entusiasmo. Quando si alza lui per riscaldarsi trascina tutta San Siro. Non è comunque in condizione per giocare titolare, forse l’ultima contro l’Atalanta, ma serve ancora pazienza”.