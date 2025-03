Ancora due esordi in casa Inter, dove questa sera contro il Feyenoord Simone Inzaghi ha buttato nella mischia anche Thomas Berenbruch e Matteo Cocchi (LEGGI QUI). A fine gara il centrocampista Berenbruch ha così commentato a Sky Sport la sua prima volta con la prima squadra: "È stata un’emozione sicuramente indescrivibile. Mi ricordo la prima volta che sono entrato allo stadio, ero piccolino, avevo sei anni, ero in tribuna e pensare di esordire ad un ottavo di finale di Champions è una cosa di cui forse mi accorgerò nei prossimi giorni e neanche. Però davvero, è un’emozione assurda".

Un giocatore a cui vi ispirate?

"Beh io li ho e sono in casa. Non saprei neanche chi scegliere tra Barella, Mkhitaryan… Sono tutti e due ragazzi a cui cercare di rubare tante cose in tutti gli allenamenti. Loro due sono due grandissimi punti di riferimento".

Quello di oggi è il primo passettino per una grande carriera, lavorate tanto anche sulla tecnica perché il pallone viaggia sempre più veloce. Complimenti per l’esordio così giovani:

“Grazie mille innanzitutto. Sicuramente bisogna lavorare tanto, dieci minuti in Champions sono un’emozione indescrivibile però è l’inizio. Siamo giovani, abbiamo una lunga strada da percorrere dinnanzi a noi. È lunga…".

