"Sono scettico 2.0 sul nuovo Fair Play Finanziario" . Comincia con una battuta l'intervento sulle frequenze di Radio 24, nel programma 'Tutti Convocati', di Marco Bellinazzo , chiamato a commentare la riforma varata ieri dalla UEFA che ha introdotto un nuovo regolamento 'Licenze per Club e Sostenibilità Finanziaria'.

"Fondamentalmente, con queste norme, i ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri - le parole del giornalista del Sole 24 Ore -. Sono state ripescate le vecchie regole, sono state aggiornate e abbellite, ma la questione è che hanno rinunciato all'equilibrio competitivo. Contraddicendo quel principio, ovvero che Davide possa battere Golia, che fu il fulcro della battaglia contro la Super League nell'aprile dell'anno scorso. Un anno vediamo un sistema di sostenibilità finanziaria che rinsalda l'oligopolio di quei club che continuano a vincere: in pratica, verranno premiati Psg, Real, Barcellona e gli inglesi. Per contro, faranno fatica quelle società che non hanno accesso a grandi ricavi, soprattutto se con la nuova Champions a 36 squadre verranno riservati due posti col ranking storico".