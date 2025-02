L'ex calciatore Manuel Belleri, intervistato da EuropaCalcio.it, ha espresso la propria visione sul calcio italiano e sul mercato appena conclusosi, focalizzandosi anche sul recente derby di Milano: "Per il modo in cui sono arrivate le due squadre, credevo potesse dare qualcosina in più l'Inter, rispetto al Milan. Invece, i rossoneri hanno offerto un'ottima prestazione, di carattere e di personalità. Ciò ha inevitabilmente influito sul buon esito del risultato per i nerazzurri, ma hanno comunque espresso un ottimo calcio. Quanto a Inzaghi, mi aspettavo potesse diventare un grandissimo tecnico per la gestione del gruppo, dal punto di vista umano, e le conoscenze calcistiche. Era già un allenatore in campo".

Giudizio eloquente anche sull'ultimo arrivato in casa nerazzurra: "Molto buono anche l'impatto di Zalewski, calciatore che reputavo già ottimo alla Roma. Qualche situazione particolare non l'ha fatto rendere al massimo nella capitale, ma l'Inter ha fatto un acquisto molto positivo in un ruolo in cui c'era necessità di intervenire".