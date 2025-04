Nell'immediato prepartita di Parma-Juventus, Valon Behrami, commentatore tecnico di DAZN, parlando del futuro del centrocampista degli emiliani Adrian Bernabé esprime il suo scetticismo in merito ad un'eventuale soluzione Inter per il prodotto del vivaio del Barcellona: "Sarebbe un azzardo per lui, per questione di fisicità ma anche di valori diversi rispetto ai giocatori attuali che ha l'Inter. Rischierebbe di non essere assolutamente protagonista".