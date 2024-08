Intervistato dal sito Oggi Sport Notizie, Evaristo Beccalossi preferisce non sbilanciarsi sui rumors legati a Federico Chiesa e a un possibile futuro all'Inter: "Non parlo di mercato, non mi interessa niente. Ci sono dei dirigenti molto bravi che negli ultimi anni hanno fatto acquisti molto importanti. Mi stupisce un pò delle difficoltà che un giocatore come Chiesa ha, che è nel pieno della maturità. Mi auguro per lui che dove andrà trovi una situazione positiva, perché secondo me tecnicamente è un grande giocatore”

L’Inter quest’anno secondo lei potrà competere ad arrivare fino in fondo a tutte le competizioni?

“Domanda difficile, sono che tre anni che il club nerazzurro se la può giocare con tutti. Per vincere c’è da lavorare, però credo che da tre anni la società l’ambiente e l’allenatore hanno fatto un percorso straordinario, portando ogni settimana ottantamila persone allo stadio. Secondo me come rosa è molto alto il livello, però non ti regala niente nessuno”.

Per lei abbiamo ancora molto gap con le squadre straniere?

“Un pò di gap c’è però dobbiamo partire sempre per giocarcela con tutti, abbiamo squadre forti come l’Inter ma anche altre”