Il Bayern Monaco può scrivere un capitolo di storia della Champions League martedì, quando ospiterà l'Inter all'Allianz Arena. Il club bavarese, che non ha mai battuto l'Inter in casa in quattro tentativi, ha vinto tutte e cinque le partite del Gruppo C e può diventare il primo a vincerle tutte e sei per tre volte, essendoci riuscito anche nel 2019/20 e la scorsa stagione. Il Real Madrid (2011/12 e 2014/15) è l'unica altra squadra ad aver registrato sei vittorie in più di una volta.