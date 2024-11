Il Bayern Monaco batte il Paris Saint-Germain e si risolleva in Champions League. Successo importante per i bavaresi ora a quota nove in classifica, una classifica che però non rappresenta al momento una preoccupazione per il tecnico Vincent Kompany. Anzi, nel dopopartita l'ex Anderlecht ha fatto una candida ammissione: "Non guardo la classifica perché non la capisco ancora".