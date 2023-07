"L'Inter è quella che si sta muovendo meglio? Sì, l'attenzione che ha sta prestando sui giovani, sopratutto italiani, è importante". Ospite di Sportitalia, Massimo Bava, ex responsabile del settore giovanile del Torino, promuove il mercato dell'Inter, che nelle ultime ore ha messo a segno il colpo Davide Frattesi. "Per noi è un orgoglio che lavoriamo nei settori giovanili - aggiunge -. L'Inter sta partendo in anticipo rispetto alle altre, bravi Marotta e Ausilio: stanno italianizzando la rosa. L'Inter sarà protagonista in futuro".