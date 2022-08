Romelu Lukaku ha faticato ad imporsi al Chelsea e lo stesso è stato per lui. Ma come si spiega le sue difficoltà a Londra Michy Batshuayi? Questa la sua risposta in un'intervista a Sport/Voetbal Magazine: "Non posso parlare senza sapere di Romelu, ma per me è molto chiaro: il problema era Diego Costa. A quel tempo, penso che non ci fosse nessun giocatore che avrebbe potuto detronizzarlo. E nella mia seconda stagione, mentre sto facendo una grande preparazione, arriva Alvaro Morata. Quindi anche lì è stato complicato... Ma dopo, nonostante ciò, ogni volta che entravo segnavo. In effetti, è abbastanza strano da dire, ma la squadra era così forte che era facile segnare gol. Quando giochi con certi calciatori, tutto diventa così facile".