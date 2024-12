"Siamo sulla buona strada, siamo partiti a rilento dal punto di vista mentale, avevamo perso compattezza ma ora siamo sulla buona strada". Lo ha detto Alessandro Bastoni, parlando a Sky Sport, a margine del 'Gran Galà del Calcio AIC'.

Conte mollerà nella corsa scudetto?

"Conoscendolo, dico di no. Dobbiamo essere bravi noi a stare più vicini possibile. Poi vedremo da qua fino a fine campionato cosa succederà"

"Darete più considerazione alla Champions?

"La nostra idea è di prendere ogni competizione alla stessa maniera, Inzaghi è bravo in questo, ogni partita ne cambia 4-5 perché il calendario è fitto ed è facile infortunarsi. Tutti devono sentirsi parte del progetto Inter, il gruppo è sano, il mister è bravo con queste rotazioni. La nostra mentalità è far bene in tutte le competizioni".