Si è già realizzato il sogno o è da concretizzare sabato? A rispondere è Alessandro Bastoni che a Sportmediaset ammette: "Se mi avessi fatto questa domanda a inizio stagione avrei detto che è già realizzato perché giocare una finale di Champions non è da tutti, sono in pochi a poterlo fare. Arrivati qua dico che è un sogno assolutamente da concretizzare perché vediamo il traguardo ad una sola partita da noi e vogliamo far bene".

Manchester City mostro da videogiochi. Ma si possono battere?

"Sarebbe da stupidi non pensarlo. Siamo arrivati qui facendo un gran cammino affrontando Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Porto, Milan… tutte squadre forti. Grazie al gruppo e all’unione siamo riusciti a batterli quindi ci proveremo anche col City".

Quale è stato il segreto a riprendere in mano il vostro percorso?

"Prima di essere calciatori siamo uomini. Ci siamo seduti, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti chiaramente quali erano i problemi. Siamo riusciti a superarli, soprattutto da gennaio in poi abbiamo invertito la rotta e adesso siamo qua".

È tornato poi anche Rom, come gli hai scritto su Instagram…

"Lui ha avuto un infortunio veramente brutto, specie per uno con la sua muscolatura. Ha avuto bisogno di più di tempo per rimettersi in forma, ma finalmente è tornato".