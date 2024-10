È Alessandro Bastoni ad affiancare Marcus Thuram, autore della tripletta vincente stasera col Torino, per commentare il risultato ottenuto: "Troppi gol subiti finora? Probabilmente questo è il principale problema che abbiamo, perché giocando così tanto chiudere le partite venti-trenta minuti prima aiuterebbe a risparmiare energie. Dobbiamo lavorare su questi blackout che abbiamo per chiudere prima le partite perché poi succede come oggi che prendiamo rigore a cinque minuti dalla fine e può succedere di tutto" ha detto il difensore a DAZN dopo il triplice fischio.



Cosa c’è dentro questa stagione di questo numero 9?

Non lo so, devi chiederlo a lui. Già l’anno scorso ha dimostrato le sue qualità, in questo inizio stagione ha migliorato anche la finalizzazione che magari l’anno scorso forse gli è mancata un po’. Ci godiamo un giocatore straordinario.