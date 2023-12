Enzo Barrenechea pensa solo al Frosinone e non ad un possibile ritorno alla Juventus a gennaio. È quanto assicura il diretto interessato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Non lo so e nemmeno mi interessa quello che si dice là fuori. La mia testa è qui e ho un contratto di prestito fino a giugno", esordisce l'argentino.

Poi andarsene adesso quando finalmente ha trovato la casa per la sua grande famiglia...

"Papà, mamma, fratello e sorella. Mi seguono dappertutto, sono la mia forza".

La Juve oggi è corta lì in mezzo: contro l’Inter avrebbe benissimo potuto esserci lei al posto di Nicolussi Caviglia.

"Chiunque giochi nelle Juve è perché se lo merita. Domenica scorsa è toccato a Hans, sono contentissimo per lui, è giovane e già un grande professionista".