Lanciato il nuovo logo dalla Fiorentina, il direttore del club viola, Joe Barone, durante la presentazione avvenuta oggi, ha risposto ai giornalisti presenti anche in merito ad una riforma calcistica, a suo avviso, sempre più necessaria. "Ci sono tante nuove proprietà e il calcio italiano ha bisogno di un'enorme riforma in tanti aspetti. Non possiamo scivolare fuori dalle Top-League. Ovviamente la parte dei ricavi è importante. La Fiorentina, come ho detto ieri a Gravina, è sempre pronta ad aiutare con idee e iniziative. Però il calcio in Italia ha bisogno di riforme importanti, cominciando dal settore giovanile".