"Nella Fifa ci sono dei criminali. E ci stiamo muovendo per portarla in tribunale" tuona Jonathan Barnett, numero uno dei procuratori Fifa nel panorama europeo a margine del convegno riservato ad agenti e addetti ai lavori delle organizzazioni di settore tedesche, svizzere, inglesi e belghe alla quali era presente anche Rafaela Pimenta, agente tra gli altri di Denzel Dumfries. "La verità è che gli agenti non sono contro la normativa, ma noi siamo gli unici che possono davvero parlare di questo business. La Fifa non ha davvero idea di cosa stia parlando, dobbiamo combattere questo regolamento. Non penso che qualcuno della Fifa sia mai entrato in un’agenzia, per provare a capire cosa sia. Non sanno nulla del nostro mondo, è assurdo che si considerino esperti del nostro settore. Ogni volta che si parla di agenti si parla della necessità di una normativa. Per quanto ne so io, invece, ci sono persone della Fifa che sono andate in prigione o direttori di club che sono stati giudicati colpevoli di crimini.