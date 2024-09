Nicolò Barella è stato nominato Player of The Match mercoledì scorso al termine della sfida di Champions League contro il Manchester City. Queste le motivazioni addotte dal panel UEFA che ha preso la decisione: "Barella ha giocato un ruolo chiave in entrambe le fasi della partita per l'Inter, in possesso palla e senza. Ha interpretato il ruolo del capitano nella battaglia dei campioni, lavorando duramente in difesa e con grande compostezza sulla palla; collegando bene il gioco nella costruzione e iniziando gli attacchi con i trasporti di palla. Ha anche avuto il maggior numero di passaggi di rottura della linea nella partita (pur avendo meno possesso palla)."