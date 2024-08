Allenamento di scarico per il Barcellona di Hansi Flick dopo la vittoria in rimonta con il Valencia di ieri. Sui campi di Sant Joan Despì si è visto anche Mika Faye, che dopo aver superato il virus che lo ha colpito nei giorni scorsi ha svolto una seduta individuale così come Ilkay Gundogan. Come riporta il quotidiano Sport, per quel che riguarda il senegalese ci si aspettava anche un'accelerazione del suo trasferimento al Rennes nel fine settimana, ma le trattative non sono ancora chiuse.

Il Barça spera di fare soldi con il senegalese e di ottenere circa 10 milioni di euro per il suo trasferimento. Faye non ha convinto del tutto Flick in preseason e il tedesco ha dato il via libera alla cessione. Un'alternativa era reinventarsi nel ruolo di terzino sinistro, ma Gerard Martín ha offerto risultati più convincenti. Il difensore, però, dà per scontato che il suo trasferimento sia inevitabile. Era già sul punto di partire per il Porto per 15 milioni di euro, anche se alla fine i portoghesi si sono tirati indietro. Ora è il Rennes, che lo cercava già nel mercato invernale, la posizione migliore per ingaggiare il giovane calciatore.