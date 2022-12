Intervistato da Libero, Abel Balbo, ex attaccante di Roma e Udinese, parla così delle difficoltà di Paulo Dybala e Lautaro Martinez in questo Mondiale: "Purtroppo per i due è apparso sulla scena uno che è migliore di loro. Julian Alvarez è un vero fuoriclasse, molto più forte di loro due. È un attaccante straordinario: qualità da bomber di razza abbinata a uno spirito di sacrificio per la squadra da mediano"