Adriano Bacconi, ex collaboratore tecnico dell'Inter, analizza i numeri del centrocampista Marcelo Brozovic in vista della semifinale tra Argentina e Croazia che vedrà protagonista il nerazzurro: "Ha dei parametri molto più alti rispetto a quelli dell’Inter - ha detto a Radio Sportiva -. Insieme a lui anche Kovacic e Modric hanno numeri impressionanti, per far capire la completezza del centrocampo della Croazia. Molto collaudato, con giocatori molto complementari".