Nell'analizzare l'amara eliminazione dell'Austria da Euro 2024 per mano della Turchia, il ct Ralf Rangnick ha spiegato di non essersi pentito di aver scelto Marko Arnautovic nella formazione di partenza preferendolo a Michael Gregoritsch, autore di una tripletta nello storico 6-1 contro i turchi di marzo: "Rifarei le stesse scelte, Arnautovic ha giocato le due partite precedenti molto bene e quindi è stato logico schierarlo come titolare. Abbiamo creato abbastanza occasioni nel secondo tempo con Gregoritsch come secondo attaccante, ma abbiamo segnato solo un gol".