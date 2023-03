Tutti pazzi per Alejandro Grimaldo. Se Inter e Juve hanno effettuato un sondaggio, pare che la Roma sia intenzionata a metterlo nel mirino al più presto, stando a quanto rivela La Gazzetta dello Sport. Il terzino del Benfica sfiderà i nerazzurri nel doppio confronto di Champions League e, molto probabilmente, a fine stagione lascerà in cerca di una nuova avventura, avendo il contratto in scadenza a giugno. Dunque i tre club italiani dovranno combattere (e sconfiggere) la concorrenza di Borussia Dortmund, Fulham e Leicester.