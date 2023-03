Tommaso Baldanzi è il gioiellino dell'Empoli. L'Inter lo osserva da tempo e ricorda il gol che ha punito i nerazzurri proprio a San Siro quest'anno. Ma Il Messaggero svela che, oltre al già noto interessamento del Napoli, si è aggiunto quello della Lazio. Il presidente Claudio Lotito vuole fare sul serio perché Baldanzi è una richiesta esplicita di Maurizio Sarri, il quale ha chiesto garanzie in ottica mercato per firmare il prolungamento alla guida del club biancoceleste. E dopo aver messo il mirino su Fabiano Parisi, ecco ora quello su Baldanzi. Che, in estate, potrebbe scatenare una vera e propria asta.