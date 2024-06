Intervento chirurgico per Diego Simeone. Il tecnico dell'Atletico Madrid ha raccontato così il proprio guaio fisico: "I rischi del mestiere! Ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico per continuare a godermi ciò che mi piace di più: lo sport". L'allenatore si era fatto male lo scorso 13 marzo in occasione del match vinto ai rigori contro l'Inter: lo scatto compiuto in occasione del gol di Depay, che portò poi il match ai supplementari, gli è costato un infortunio che solo oggi ha potuto risolvere con l'operazione.

Su Instagram, Simeone ha postato una foto in stampelle, un video per ricordare come è venuto fuori il suo infortunio e un altro mentre passaggia con le sue nipotine al fianco lungo un viale soleggiato dopo l'operazione.