Alla conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto dell'Atletico Madrid, il difensore Cesar Azpilicueta, tornato in Spagna dopo tantissimi anni di esperienza all'estero e dopo che l'Inter è stata vicina ad ingaggiarlo, era presente anche Enrique Cerezo, presidente dei Colchoneros, che ha accolto così il suo nuovo giocatore: "Caro César, ci aspetta una stagione entusiasmante con grandi sfide. Il tuo arrivo ha suscitato grande entusiasmo nella grande famiglia rojiblanca e siamo sicuri che diventerai un punto di riferimento per i giovani giocatori del nostro club che sognano di raggiungere la vetta. Sei un esempio per loro. Spero che starai con noi per molte stagioni, che tutti si prendano cura di te molto bene.

In bocca al lupo per questa nuova avventura sportiva, spero che tu riesca a vincere qui come hai trionfato in altre squadre".