Così come Luis Muriel, anche l'esterno dell'Atalanta Davide Zappacosta carica la Dea in vista della partita contro il Milan a San Siro, che potrebbe dire tanto se non tutto per gli obiettivi dei rossoneri come degli orobici: "Mancano due partite e cercheremo di fare 6 punti per raggiungere l'obiettivo. Dobbiamo pensare a noi stessi, il Milan si gioca lo scudetto ma noi ci giochiamo l'Europa che per noi è altrettanto importante. Dobbiamo preparare bene la partita, andare a Milano convinto perché sarà molto difficile", le sue parole a Sky Sport.