Mostra ampio realismo Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nel commentare il pareggio a reti bianche ottenuto contro l'Udinese. Ai microfoni di DAZN, Gasp riconosce tutti i meriti all'avversaria: ""Abbiamo trovato una squadra che andava più forte di noi. Intensità e qualità tecnica messe in campo bene dagli avversari e siamo stati fortunati in occasione delle due clamorosi occasioni avute da Alexis Sanchez. Nel secondo tempo decisamente meglio, per noi però è un buon punto visto l'andamento della gara".