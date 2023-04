Si è svolta presso la Camera dei deputati l'audizione a Camere riunite VII e XI (Cultura e Lavoro) dell'indagine conoscitiva sulle "tematiche afferenti il lavoro sportivo" in vista della prossima entrata in vigore dei decreti correttivi prevista per il 1° luglio di quest’anno. Ha partecipato all'audizione il Presidente AIC Umberto Calcagno, in rappresentanza anche della CIDS (Confederazione Italiana degli Sportivi), portando il contributo di atleti, atlete, allenatori e allenatrici alla discussione in atto sulle eventuali migliorie da apportare al testo.