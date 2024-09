In attesa del programmato incontro con l’Inter e il sindaco di Milano Giuseppe Sala sul tema San Siro, continua a tenere banco in casa Milan il progetto del nuovo stadio a San Donato con i vari passaggi burocratici in corso. Con l’arrivo del progetto in Regione, in particolare, sono stati forniti nelle scorse settimane anche aggiornamenti sul fronte dei costi, riportati da Calcio e Finanza: l’intervento coinvolge un’area di 486.283 metri quadrati per un investimento complessivo in particolare salito a 1,28 miliardi di euro, rispetto ai 948 milioni inizialmente stimati.

Il club rossonero ha infatti inserito nei costi anche imprevisti per circa il 10% rispetto alle prime stime per un totale di 91,9 milioni di euro mentre ulteriori 240 milioni sono stati previsti come spese accessorie. Sono previsti costi per 81,3 milioni in opere di urbanizzazione, per 15,6 milioni per la energy powerstation, per 20,5 milioni in opere esterne, per 27,6 milioni in oneri per la sicurezza e 29,3 milioni in oneri di urbanizzazione, oltre appunto a 240 milioni di spese accessorie.