Ha segnato il 2-0 con un inserimento senza palla notevole, unito all'aggancio e alla conclusione che ha trafitto Handanovic gelando, dopo il vantaggio di Pinamonti, San Siro per la seconda volta in poco meno di mezz'ora. Kristjan Asllani, talentino classe 2002 dell'Empoli, ha da tempo gli occhi addosso delle big. Delle sue grandi qualità ha parlato a La Gazzetta dello Sport Lele Adani: "Prima della partita ho fatto una chiacchierata con Andreazzoli e gli ho chiesto 'dove può arrivare questo ragazzo?'. E lui mi ha indicato il campo di San Siro, dicendo 'qui'. Giocatore da grande palcoscenici, il miglior giovane della Serie A per me".