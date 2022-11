C'è anche Kristjan Asllani tra i giocatori dell'Inter intervistati da Inter TV dopo il match contro il Bayern Monaco: "Una grande impresa che volevamo chiudere con una vittoria, ma l’avversario era forte e non siamo riusciti a fare gol. Però siamo passati e siamo contenti, va bene così".

In cosa siete stati più bravi nel girone?

"Siamo stati gruppo in tutte le partite, soprattutto in casa contro il Barcellona".

Adesso testa alla Juve.

"Da domani lavoreremo per la Juve, sappiamo che non possiamo perdere più punti in campionato".