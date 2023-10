Autore di un lancio in occasione del gol di Thuram, Kristjan Asllani analizza così ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria per 1-0 contro la Roma: "Non è mai facile entrare in campo quando mancano pochi minuti e sei sullo 0-0. Per fortuna ho messo quel bel pallone a Dimarco e poi è arrivato il gol di Thuram. Abbiamo tenuto il possesso palla dall'inizio alla fine, non abbiamo quasi mai sofferto. Dobbiamo continuare così.

In gruppo siamo sempre insieme, Calhanoglu mi aiuta in ogni allenamento. Dobbiamo continuare insieme e gli obiettivi arriveranno sicuramente. Dobbiamo continuare di partita in partita, ci sono delle partite in cui arriviamo più stanchi. Dobbiamo andare avanti in questo modo".