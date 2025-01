Kristjan Asllani è uno dei primi protagonisti intercettati da DAZN sul prato di San Siro al termine di Inter-Empoli, terminata 3-1 per i nerazzurri.

Quanto è importante per te questa prestazione?

"Sono contento, ma l'importante era la vittoria. Siamo stati bravi; conosco bene l'Empoli, ci ho giocato 13 anni e non perdono occasione per fare la loro partita anche a San Siro. Nel primo tempo abbiamo trovato pochi spazi, poi nel secondo l'ha sbloccata Lauti con un grande gol. Siamo felici e ci portiamo a casa questi tre punti".

Come sta Lautaro? Sembra bene.

"Sta bene, siamo contenti di avere un capitano così. Nei momenti difficili è quello che dà la scossa alla squadra, che parla singolarmente. Sono contento di averlo, ormai lo conosco da tre anni e sono felice".