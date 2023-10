Kwadwo Asamoah non vede la Juve così sfavorita nella corsa scudetto, come sostengono molti addetti ai lavori. "Napoli, Milan e, soprattutto, Inter hanno maggiore esperienza in squadra e sono molto ben attrezzate per vincere lo scudetto, ma i bianconeri non sono così lontano da questo gruppetto - le parole del ghanese a Calciomercato.it -. Credo che siano in quattro per il titolo, la Juve può vincere lo scudetto. Anche se, ora come ora, è impossibile avere certezze. C’è un dato che, però, può far ben sperare i tifosi bianconeri: e c’entra sempre Allegri”